ميناء دمياط يستقبل 48 ألف طن ذرة

محمود محسناستقبل ميناء دمياط السفينة "CORVIGLIA" محملة بـ 48520 طن ذرة، و3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، في حين غادرت 3 أخريات حاويات و4 بضائع عامة.وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجي فى انت

محمود محسن

استقبل ميناء دمياط السفينة “CORVIGLIA” محملة بـ 48520 طن ذرة، و3 سفن حاويات و5 بضائع عامة، في حين غادرت 3 أخريات حاويات و4 بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً، اليوم الأحد، قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 16، علاوة على 17 بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

ولفت إلى أنه غادر الميناء في الحادية عشر مساء أمس السبت، القطار رقم 2470، والقطار رقم 2457 في الرابعة والنصف صباح اليوم الأحد، بحمولة إجمالية 2573 طن قمح، فيما غادرت 95 سيارة بحمولة 4816 طن قمح.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 148844 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38951 طنًا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 6610 طن فوسفات، و3300 طن مولاس، و2890 طن رمل زجاجي، وإعادة تصدير 3450 طن ذرة.