ميناء دمياط يستقبل 4790 طن زيت طعام ويُصدر 7084 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 14388 طن خردة و943 طن مولاس و4790 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء أيضا 10343 طن قمح و15678 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 9225 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5170 طن علف بنجر و1956 طن اسمنت معبأ و7084 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1700 طن ملح معبأ علاوة على 3500 طن جبس معبأ.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 952 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 46 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1464 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 137925 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 331568 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3898 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ وشبرا وامبابة، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5527 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.