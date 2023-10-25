ميناء دمياط يستقبل 4730 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (DONMASTER SPIRIT) القادمة من روسيا وعلى متنها 4730 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم روسيا ويبلغ طولها 119 م وعرضها 14 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 17 سفينة، وإجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 36 سفينة – من بينها السفينة (DONMASTER SPIRIT) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 12069 طن فول و3950 طن خردة و8620 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 300 طن سكر و158 طن كتان و330 طن حمص و815 طن خشب زان و4274 طن فول صويا ويضاف إلى ما سبق 3430 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 500 طن جبس معبأ و1328 طن يوريا و200 طن ملح معبأ و919 طن أسمنت معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 4450 طن مولاس علاوة على 2744 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 741 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 760 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3893 حاوية مكافئة.

وقال إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 74126 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 406631 طنًا.

وأوضح المركز أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4702 شاحنة.

يذكر أنه يوجد في الميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.