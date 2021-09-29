ميناء دمياط يستقبل 4684 طن حديد ويُصدر 11700 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1200 طن قمح و4684 طن حديد و5300 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 315 طن فول صويا و100 طن نواتج و18000 طن ناتج حرق أفران.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 17600 طن فوسفات و3000 طن رمل و1900 طن أسمنت.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3100 طن كسب فول صويا علاوة على 11700 طن يوريا.

وقال المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1058 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بقدونس وخرشوف وورق عنب وبطاطا وبردقوش وبصل وحبة البركة وبرسيم وريحان وزيتون وشمر)، وفواكه (رمان وفراولة)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية وسنغافورة وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا وأمريكا وإسبانيا وفرنسا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 576 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2726 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 114023 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 93309 طنا.

وذكر المركز الاعلامي أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3937 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، بالإضافة إلى قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4352 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.