ميناء دمياط يستقبل 4672 طن حديد ويُصدر 7917 طن رمل

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 9958 طن خردة و4672 طن حديد و14100 طن ذرة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 16842 طن يوريا و7917 طن رمل و2080 طن مخلفات بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 5483 طن فوسفات علاوة على 951 طن حديد.

وقال المركز إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 714 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وبامية وملوخية)، وحاصلات زراعية (فول سودانى وشمر وبقدونس وفلفل وورق عنب وريحان وبرسيم)، وفواكه (عنب)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وألمانيا وأمريكا وإيطاليا وسنغافورة وماليزيا وباكستان والهند.

وأضاف المركز الإعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 490 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2762 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 14846 طنا.

ولفت إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4037 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.