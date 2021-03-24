ميناء دمياط يستقبل 4653 طن حديد ويُصدر 4800 طن مولاس

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 19 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من المختلفة، حيث استقبل الميناء 890 طن نواتج ذرة و17871 طن ذرة و4653 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1500 طن خردة و354 طن ابلاكاش و3240 طن زيت و2063 طن صودا ويضاف إلى ما سبق 1550 طن فول.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10743 طن فوسفات و2699 طن يوريا و4800 طن مولاس و2426 طن رمل.

وذكر المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 662 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخيه)، وحاصلات زراعية (بصل وبردقوش وريحان وشمر وسمسم وكراوية وثوم وفول وبرسيم)، وفواكه (بطيخ وفراولة وبرتقال ويوسفي)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والمغرب ولبنان والهند وهولندا والصين ومالطا وسنغافورة وبنجلاديش وايطاليا وانجلترا وروسيا وسلوفينيا والمانيا واسبانيا.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 528 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2501 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 57097 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 203404 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطار بحمولة إجمالية بلغت 1359 طن قمح متجه إلى صوامع كفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4303 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.