ميناء دمياط يستقبل 4500 طن سكر ويُصدر 6928 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1312 طن خشب زان و4500 طن سكر و6512 طن خردة و20108 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 4202 طن حديد علاوة على 9125 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 6928 طن يوريا و1400 طن علف و2500 طن مولاس ويضاف إلى ما سبق 26454 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 645 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 405 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4480 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 4345 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 300005 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4219 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 20 سفينة، بينما غادر 14 سفينة ، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 40 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (AEGEA) القادمة من روسيا وعلى متنها 66000 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225 م وعرضها 32 م، بالإضافة إلى السفينة (CAPE SCOTT) القادمة من روسيا أيضا وعلى متنها 14000 طن قمح ويبلغ طول السفينة 177 م، علاوة على السفينة (NEW GEMINI) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 4804 طن قمح وترفع السفينة علم مالطا، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.