ميناء دمياط يستقبل 45 ألف طن قمح لصالح القطاع الخاص

استقبل ميناء دمياط السفينة (SUKHOOR ALKHALEEJ)، القادمة من روسيا، وعلى متنها 45000 طن قمح، لصالح القطاع الخاص، وترفع السفينة عَلَم بنما، ويبلغ طولها 190 م، وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، فيما غادر 10 سفن،

مشيرًا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 35 سفينة- من بينها السفينة (SUKHOOR ALKHALEEJ) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 10403 أطنان خردة، و3983 طن نواتج تقطير، و2588 طن كسب فول صويا، و627 طن فول صويا معبأ.

كما استقبل الميناء 115 طن بازلاء، و1033 طن أرز معبأ، و2467 طن فول صويا صب، و1304 أطنان أبلاكاش، و245 طن خشب زان، و700 طن كسب صويا، و5031 طن ذرة، و3787 طن شعير، يضاف إلى ما سبق 15021 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع، مثل 19950 طن يوريا، و3300 طن كلينكر، و5723 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1411 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 235 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4079 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 161915 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 188187 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا سجلت عدد 4769 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 14 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة، مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.