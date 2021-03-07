ميناء دمياط يستقبل 4468 رأس ماشية حية ويُصدر 8000 طن يوريا

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 32794 طن ذرة و5132 طن خشب و22213 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 475 طن صودا و6100 طن خردة و6478 طن حديد و4468 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1117 طن.

وقال المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3980 طن رمل و14000 طن فوسفات و8000 طن يوريا.

وقام الميناء أيضا بتصدير 495 طن كحول بالإضافة إلى 220 طن خشب زان.

وذكر المركز الاعلامي أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1272 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وجزر وبسلة وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وتوم وجوزة الطيب وفاصوليا بيضاء وزيتون)، وفواكه (فراولة وبرتقال وبلح)، حيث يتم تصديرها إلى كل من الامارات والاردن وسنغافورة وهولندا وإسبانيا وروسيا ومالطا والصين والهند وانجلترا وكرواتيا وهونج كونج وسنغافورة وايطاليا وسلوفينيا.

وأضاف المركز الاعلامي أن عدد الحاويات الواردة بلغ 696 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1285 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الاعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 125621 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124847 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن بلغت حركة تداول الشاحنات بلغت 4414 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.