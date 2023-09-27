ميناء دمياط يستقبل 4449 طن حديد ويُصدر 12446 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، واستقبل الميناء 5863 طن خردة و2245 طن خشب زان و7126 طن كسب صويا و6700 طن سكر.

كما استقبل الميناء أيضا 2100 طن ذرة و2350 طن حمص و137 طن مواسير و524 طن فحم معبأ و4303 أطنان ابلاكاش و4449 طن حديد و600 طن برادة حديد ويضاف إلى ما سبق 7900 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 4700 طن يوريا و12446 طن كلينكر و1450 طن مولاس و5612 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 726 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 536 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2996 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 42820 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 381849 طنًا.

وذكر أن غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3813 طن قمح متجهين إلى صوامع إمبابة وشبرا وكوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5597 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 12 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.