ميناء دمياط يستقبل 4414 طن حديد ويُصدر 7761 طن رمل

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتان حاويات و4 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة حديد تزن 4414 طن.

فيما غادرت سفينتان حاويات و6 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة رمل تزن 7761 طن

وقال المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط في بيان إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 13 سفينة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 13665 طن قمح و4572 طن ذرة و4414 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 1900 طن صودا و240 طن خشب زان و586 طن ابلاكاش.

وقال المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 5778 طن كسب صويا و7761 طن رمل و1347 طن فوسفات ويضاف إلى ما سبق 268 طن نترات امونيوم.

وأضاف المركز الاعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 20 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وفول سودانى)، وفواكة (برتقال)، يتم تصديرها إلى كل من الامارات وسلوفينيا وسنغافورة وهولندا والمانيا.

يشار إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 277 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 128775 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17456 طنا.

وأوضح المركز الاعلامي أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2640 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ، في حين بلغت بلغت حركة تداول الشاحنات 3545 شاحنة منها 587 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 30906 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.