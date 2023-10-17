ميناء دمياط يستقبل 4400 طن سكر ويُصدر 2150 طن سماد معبأ

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7063 طن حديد و9739 طن خردة و1153 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 19611 طن ذرة و4400 طن سكر ويضاف إلى ما سبق 11395 طن قمح.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3300 طن يوريا و732 طن رمل و2391 طن ملح معبأ و2150 طن سماد معبأ.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 2050 طن مولاس علاوة على 1383 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 282 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 437 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5959 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 41470 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 418397 طنًا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4521 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 15 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.