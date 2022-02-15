ميناء دمياط يستقبل 4396 رأس ماشية حية ويصدر 7000 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 32 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6881 طن قمح، و2239 طن مواسير، و9974 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضًا 2271 طن فول، و26289 طن ذرة، يضاف إلى ما سبق 4396 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1208 أطنان.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 10771 طن فوسفات، و16000 طن ملح، و1800 طن مولاس، و1504 طن بودرة جبس.

كما قام ميناء دمياط بتصدير 2500 طن أسمنت، و7000 طن يوريا، و4600 طن رمل، و1020 طن نترات.

وذكر المركز أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 968 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وبامية وفاصوليا وملوخية وخضار مجمد مشكل)،

وحاصلات زراعية (بصل وبقدونس وورق عنب وبرسيم وريحان وسمسم وفول وفول سودانى وكركديه) وفواكه (برتقال وفراولة ويوسفي).

تجدر الإشارة إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها للعديد من دول العالم مثل الإمارات والسعودية وسنغافورة وسريلانكا وإسبانيا وسلوفينيا وروسيا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا واليونان وإيطاليا وفرنسا ومالطا وألمانيا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 254 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2576 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 139577 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 124172 طنًّا.

وقال المركز الإعلامي إنه غادر ميناء دمياط قطار مكون من 25 عربة، بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدمًا قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 6948 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف،

ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.