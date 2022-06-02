ميناء دمياط يستقبل 4381 رأس ماشية حية ويُصدر 2040 طن علف

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 504 طن ابلاكاش و22401 طن حديد و14325 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 4381 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 302 طن.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2040 طن علف و3868 طن رمل و16430 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1256 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 686 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3541 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 8472 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 305071 طنا.

وأوضح المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 4347 شاحنة.

يذكر أن اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط قام أمس بزيارة تفقدية لمحطة إسالة الغاز التابعة لشركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي بالميناء، ورافقه اللواء بحري طارق عدلي نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والعميد مهندس أحمد عثمان نائب رئيس مجلس الإدارة للتخطيط والإستثمار وعدد من قيادات الهيئة.

وقال رئيس الميناء إن إستعادة تردد ناقلات الغاز المسال عبر محطة الإسالة بميناء دمياط بعد توقفٍ دام حوالي 8 سنوات يعد خطوة رئيسية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في الشرق الأوسط، حيث استقبلت المحطة 74 سفينة غاز منذ استئناف العمل بها في الربع الأول من العام الماضي.