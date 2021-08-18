ميناء دمياط يستقبل 4345 رأس ماشية حية ويُصدر 5000 طن ملح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال 24 ساعة الماضية مع 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، واستقبل الميناء 24203 طن ذرة، و600 طن خشب زان، و1471 طن فول صب، و4345 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1193 طنًا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 3770 طن رمل، و700 طن مولاس، و12750 طن فوسفات.

كما قام الميناء بتصدير 5000 طن ملح علاوة على 2250 طن بودرة جبس.

وقال المركز إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 66 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وملوخية وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (فلفل وبطاطا وبرسيم وبصل ونعناع وزيتون)، وفواكه (فراوله ورمان وعنب)، ويتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الإمارات، والسعودية، والجزائر، والأردن، وألمانيا، والصين، وهولندا، وبلجيكا، واليونان، وسنغافورة، وباكستان، وإيطاليا، وأمريكا، وإنجلترا.

وذكر المركز أن عدد الحاويات الواردة بلغ 314 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2131 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 5357 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4961 شاحنة.

الجدير بالذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.