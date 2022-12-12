ميناء دمياط يستقبل 4319 رأس ماشية حية ويُصدر 19995 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادرت 5 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 33 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8042 طن قمح و400 طن رخام و1000 طن خردة و1645 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء أيضا 3350 طن ذرة و2294 طن حديد و1489 طن خشب زان و6000 طن بضائع عامة و4319 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1420 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 19995 طن يوريا و4456 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 413 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 365 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2091 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 167341 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 123329 طنًا.

وأوضح أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2545 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3731 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادرت 7 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة، ومن بينهم السفينة (REICA) التي ترفع علم مصر، وقادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرها من الأرصفة.