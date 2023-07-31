ميناء دمياط يستقبل 4212 طن ذرة ويُصدر 12967 طن كلينكر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 40 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7000 طن خردة و728 طن خشب زان و3892 طن أبلاكاش و130 طن فواكه مشكلة.

كما استقبل الميناء أيضا 757 طن صودا معبأ و436 طن زجاج و4212 طن ذرة و2172 طن حديد و14228 طن قمح و2760 طن قمح مطحون ويضاف إلى ما سبق 5397 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 10440 طن يوريا و12967 طن كلينكر و1100 طن كسب صويا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1038 طن سكر معبأ علاوة على 1600 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 616 حاوية مكافئة، بينما بيلغ عدد الحاويات الواردة 310 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5234 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 169475 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 164851 طنًا.

وذكر أنه غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3773 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وأسيوط وامبابة، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدما قادم من الإسكندرية.

كما غادر الميناء أيضا وحدة نهرية (بارج) محملة بـ632 طن قمح ومتجهه إلى محافظة المنيا، حيث كانت الوحدة النهرية قادمة من نفس المحافظة بشحنة أسمنت معبأ أبيض تزن 616 طنا.

وأشار المركز إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 5378 شاحنة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.