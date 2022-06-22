ميناء دمياط يستقبل 4200 طن سكر ويُصدر 2000 طن صويا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 10 أخرى، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، إذ استقبل الميناء 700 طن خردة و4664 طن حديد و5824 طن أبلاكاش و11893 طن قمح و2070 طن خشب زان و4200 طن سكر.

كما استقبل أيضًا ميناء دمياط 1400 طن فول علاوة على 1200 طن ذرة.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 3952 طن يوريا و2000 طن صويا و4263 طن بودره جبس ويضاف إلى ما سبق 17511 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 43 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 134 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 124 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 129717 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 276855 طنا.

وذكر المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2595 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات سواء دخولاً أو خروجاً بلغت عدد 4966 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.