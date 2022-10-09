ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (AKSON SERIN) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ42 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م.

يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، بينما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 32 سفينة – من بينهم السفينة (AKSON SERIN) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 10670 طن قمح و2400 طن زيت طعام و1071 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 9461 طن ذرة و13010 طن خردة و117 طن جرارات و486 طن خشب زان ويضاف إلى ما سبق 4097 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1267 طن.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5023 طن بنجر و2205 طن رمل و2553 طن بضاعة متنوعة و1523 طن أسمنت.

وأضاف أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 326 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 133 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1440 حاوية مكافئة.

وقال المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 95209 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 130261 طنا.

وذكر المركز أن غادر ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1299 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 2630 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.