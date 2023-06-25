ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة «LUNE B» القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بالاو ويبلغ طولها 185 متر وعرضها 30 مترا، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادرت 8 ، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 – من بينهم السفينة (LUNE B) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 7225 طن خردة و2564 طن خشب زان و944 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 13583 طن ذرة بالإضافة إلى 13047 طن قمح.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5080 طن يوريا و3276 طن رمل و1000 طن علف بنجر.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 904 طن ملح معبأ علاوة على 26090 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 365 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الواردة 272 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الترانزيت 4579 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 123315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 211538 طنًا.

وقال المركز أن 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3909 طن قمح غادرت هيئة ميناء دمياط متجهة إلى صوامع طنطا وشبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5924 شاحنة.

يذكر أنه توجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف بضائع عامة، وآخر خدمات بحرية، ومثله بضائع صب جاف، وبضائع صب سائل، و حبوب، ومتعدد الأغراض، و غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.