ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (VIVA UNITA) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 35 سفينة – بينها السفينة (VIVA UNITA) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 6567 طن خردة و6700 طن كسب فول صويا و3250 طن فول صويا صب.

كما استقبل الميناء أيضا 9085 طن حديد و1450 طن أرز معبأ و1342 طن خشب زان و15136 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 15300 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7403 طن يوريا و4522 طن رمل و16123 طن كلينكر و150 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1410 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 259 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4109 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 160914 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 206170 طنًا.

وقال إن هيئة ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2448 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5862 شاحنة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.