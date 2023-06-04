ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (LOTUS-G) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مالطا ويبلغ طولها 190 م وعرضها 32 م، وذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 23 سفينة، فيما غادر 19 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة – من بينهم السفينة (LOTUS-G) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2444 طن خردة و6000 طن نواتج تقطير و5556 طن كسب فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1986 طن ابلاكاش و850 طن خشب زان و11525 طن ذرة و3000 طن شعير و1318 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 333 طنا.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 11606 طن رمل و8600 طن يوريا و14085 طن كلينكر ويضاف إلى ما سبق 7738 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1130 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 605 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4538 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 143655 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 189225 طنًا.

وذكر المركز أن هيئة ميناء دمياط استقبلت 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3808 أطنان قمح متجهين إلى صوامع الفيوم وكوم ابو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5373 شاحنة.

يذكر أنه يوجد فى الميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.