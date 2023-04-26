ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 186 م وعرضها 31 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبلت هيئة ميناء دمياط أيضا ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا وبعرض 46 مترا، ومن المقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 61 ألف طن من الغاز المسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز

لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 37 سفينة – من بينها السفينة (OXANA V) وناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) سالفتي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2380 طن أرز معبأ و480 طن مولاس و3500 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 5375 طن ابلاكاش و405 أطنان تفاح و11133 طن ذرة و6037 طن قمح و3050 طن زيت طعام و480 طن بازلاء ويضاف إلى ما سبق 1525 طن خشب زان.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2175 طن حديد و2833 طن رمل و9400 طن يوريا صب و9020 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 781 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1010 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4918 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 174973 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 124304 أطنان.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 3067 شاحنة.