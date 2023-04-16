ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (SEA STAR 74) القادمة من روسيا وعلى متنها 42000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بالاو ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 15 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 36 سفينة – من بينهم السفينة (SEA STAR 74) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1624 طن أرز معبأ و10159 طن ذرة و12611 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 885 طن صويا و767 طن خشب زان و6090 طن زيت طعام و3974 طن حديد و5200 طن بضائع متنوعة.

ولفت إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 9584 طن يوريا صب و372 طن نشارة صب و3435 طن رمل و100 طن مولاس و5087 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1488 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 176 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2005 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 160241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 126326 طنًا.

وقال أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2563 طن قمح متجهين إلى كوم ابو راضى وامبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4640 شاحنة.

يذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن 37 سفينة، ومن بينهم ناقلة الغاز (MARAN GAS EFESSOS) التي ترفع علم اليونان، حيث قامت بتحميل 67 ألف طن غاز مسال.