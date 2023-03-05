ميناء دمياط يستقبل 42 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (VIVA UNITY) القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ42000 طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 189 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بيانا إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 12 سفينة، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 11000 طن قمح و150 طن زيت طعام و5400 طن ذرة.

كما استقبل الميناء أيضا 1353 طن ابلاكاش و1640 طن مولاس و10559 طن خردة ويضاف إلى ما سبق 3669 طن حديد.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 12306 أطنان يوريا و1999 طن رمل و1508 أطنان ملح.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8332 طن أسمنت علاوة على 5527 بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 909 حاويات مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 525 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3080 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 62863 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 148935 طنًا.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4534 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 14 سفينة، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.