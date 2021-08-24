نقل وملاحة

ميناء دمياط يستقبل 4175 طن حديد ويُصدر 32013 طن يوريا

إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغت 107 حاويات مكافئة
محمود محسن 7:12 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21 7:12 م, الثلاثاء, 24 أغسطس 21

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أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز الاعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت 4175 طن حديد علاوة على 9611 طن قمح.

وأضاف المركز الاعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على آلاف الأطنان من السلع المختلفة مثل 10979 طن رمل و1900 طن فوسفات و32013 طن يوريا.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1000 طن علف و1260 طن نترات أمونيوم و8480 طن داى أمونيوم ويضاف إلى ما سبق 3480 طن مولاس.

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وقال المركز الاعلامي إن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 107 حاويات مكافئة تشمل خضراوات (كسبرة وملوخية وورق عنب وفاصوليا وبقدونس وبطاطا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كراوية وينسون وبرسيم وبصل ونعناع وريحان وزيتون)، وفواكه (فراولة وعنب وبلح)، حيث يتم تصدير المنتجات الزراعية سالفة الذكر إلى كل من الامارات والسعودية وهولندا واسبانيا والصين وايطاليا وبلجيكا وامريكا ومالطا والمانيا وانجلترا.

ولفت المركز إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 275 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 989 حاوية مكافئة.

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وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 54072 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1929 طنا.

وذكر أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2603 أطنان قمح متجهان إلى صوامع بنى سويف وكفر الشيخ، بالإضافة إلى قطار آخر مكون من 20 عربة بعد أن فرغ 40 حاوية 20 قدم قادم من بنى سويف، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4022 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.

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بقلم محمود محسن

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