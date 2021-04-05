ميناء دمياط يستقبل 4158 طن حديد ويُصدر 1853 طن فوسفات

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء تعامل، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 28 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 2937 طن ذرة و12307 طن قمح و2400 طن زيت طعام.

كما استقبل الميناء 380 طن خشب زان و1187 طن أبلاكاش و2362 طن صودا معبأ و3327 طن صاج، يضاف إلى ما سبق 4158 طن حديد.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع المتنوعة مثل 1853 طن فوسفات و4849 طن رمل و3400 طن يوريا.

كما قام الميناء بتصدير 1265 طن ألواح جبس و284 طن إيثانول و300 طن نترات أمونيوم معبأ.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 1018 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وجزر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بردقوش وريحان وشمر وكراويه وقرع عسل وزيتون وبصل وثوم)، وفاكهة (فراولة وبرتقال)، حيث يتم تصديرها إلى كلٍّ من الإمارات والأردن والسعودية ومالطا وأمريكا وبلجيكا وماليزيا وسنغافورة وإيطاليا وإنجلترا وروسيا وسلوفينيا وبنجلاديش وكرواتيا وألمانيا والصين والهند وهولندا.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن عدد الحاويات الواردة بلغ 506 حاويات مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3549 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء وصل إلى 50933 طنًّا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 174617 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4349 شاحنة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر؛ حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.