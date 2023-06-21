ميناء دمياط يستقبل 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (KRISTINA P) القادمة من روسيا، وعلى متنها 41 ألف طن قمح، لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم بنما، ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 36 سفينة، من بينها السفينة (KRISTINA P) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 1725 طن خردة، و1100 طن أبلاكاش، و10 طن معدات، و529 طن بازلاء، و374 طن حمص، و1020 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء 2251 طن عباد شمس، و1260 طن زيت طعام، و6843 طن حديد، و3920 طن كسب عباد شمس، و24130 طن ذرة، و13394 طن قمح، و1400 رأس ماشية حية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن بلغ 485 طنًّا.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 7000 طن يوريا، و910 أطنان علف بنجر، و17247 طن بضائع متنوعة.

وذكر أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1702 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 202 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3310 حاويات مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 124611 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218784 طنًّا.

وقال إنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2513 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضى وأسيوط، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 5431 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 16 سفينة، بينما غادر 11 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.