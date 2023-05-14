ميناء دمياط يستقبل 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (KRISTINA P) القادمة من روسيا وعلى متنها 41 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 185 م وعرضها 30 م، ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدا على جاهزية مرافق

لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 18 سفينة، فيما غادر 15 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة – من بينها السفينة (KRISTINA P) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3061 طن فول و6850 طن خردة و124 طن صويا معبأ.

كما استقبل الميناء 2890 طن كسب صويا و7462 طن ذرة و12465 طن قمح و3250 طن زيت طعام و3083 طن حديد و900 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 2242 طن مولاس و7378 طن يوريا و5850 طن رمل.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 1700 طن أسمنت معبأ و600 طن كسب صويا و544 طن كلينكر و21855 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 536 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 790 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 176287 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 106056 طنًا.

وذكر أنه قد غادر هيئة الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2587 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم ابو راضي، بينما بلغت حرمة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4439 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.