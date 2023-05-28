ميناء دمياط يستقبل 4092 رأس ماشية و1280 طن قمح

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن، فيما غادر 16 سفينة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 26 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 8558 طن أبلاكاش و5500 طن ذرة و13948 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 7484 طن حديد و1280 طن قمح و450 طن زيت طعام و485 طن نواتج تقطير ويضاف إلى ما سبق 4092 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1264 طنا.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 960 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 701 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3365 حاوية مكافئة.

وأوضح أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 110613 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 192353 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أنه قد غادر هيئة ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3883 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وبني سويف والفيوم، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4660 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 9 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.