ميناء دمياط يستقبل 404 رأس ماشية حية ويُصدر 521 طن بصل معبأ

أصدر المركز الإعلامي

ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 8 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3762 طن أبلاكاش و1419 طن خشب زان و8923 طن خردة و3842 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 1525 طن زيت طعام و18232 طن ذرة و9843 طن قمح و3860 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 404 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن. بلغ 111 طن.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 1309 طن يوريا صب و50 طن مولاس و521 طن بصل معبأ و2412 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 896 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 254 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3128 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلي 134557 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 114047 طنًا.

وذكر المركز الإعلامي أن 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3886 طن قمح غادرت الميناء متجهةن إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3869 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 9 سفن، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 30 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.