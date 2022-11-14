ميناء دمياط يستقبل 40300 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (PETRA – 3) القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة تُقدَّر بـ40300 طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم بنما، ويبلغ طولها 183 م، وعرضها 30 م. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في السياق نفسه، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 10 سفن، فيما غادر 8 سفن،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة- من بينهم السفينة (PETRA – 3) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 7803 أطنان قمح، و2032 طن صويا، و4533 طن أبلاكاش.

كما استقبل الميناء 5760 طن فول، و1356 طن خشب زان، و3039 طن خردة، و942 طن رخام.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع المختلفة؛ مثل 8387 طن يوريا، و3019 طن رمل، و2583 طن ملح، يضاف إلى ما سبق 1421 طن بضاعة متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 366 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 147 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1551 حاوية مكافئة.

وقال المركز الإعلامي إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 164097 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 132039 طنًّا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أنه غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3711 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4234 شاحنة.

يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.