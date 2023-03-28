ميناء دمياط يستقبل 40241 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (PETRA III) القادمة من روسيا وعلى متنها 40241 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 183 م وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 9 سفن، مشيرا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 34 سفينة – من بينها السفينة (PETRA III) سالفة الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 825 طن أبلاكاش و1067 طن خشب زان و7157 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1265 طن حديد و3066 طن صويا و24000 طن ذرة ويضاف إلى ما سبق 200 طن مولاس.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 13000 طن يوريا صب و2000 طن جبس معبأ و120 طن مولاس.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 345 طن بصل معبأ علاوة على 3596 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 925 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 120 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3227 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 122090 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 112764 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4586 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 7 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات، من بينها ناقلة الغاز المسال (MARAN GAS KALYMNOS) التي ترفع علم اليونان ويبلغ طولها 295 مترا، حيث قامت بتحميل 61 ألف طن غاز مسال.