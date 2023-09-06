ميناء دمياط يستقبل 4000 طن سكر ويُصدر 2084 طن علف بنجر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 13 سفينة، فيما غادر 8 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4000 طن سكر و12222 طن خردة و6100 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 1267 طن حديد علاوة على 3250 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 2084 طن علف بنجر و600 طن كلينكر ويضاف إلى ما سبق 10563 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1627 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 51 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3380 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 32920 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 227618 طنًا.

ولفت إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4578 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 16 سفينة، بينما غادر 10 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.