ميناء دمياط يستقبل 4000 طن ذرة ويُصدر 3550 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا قال فيه إن الميناء تعامل خلال الـ24 ساعة الماضية مع 21 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأشار المركز إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 47 طن أبلاكاش و1480 طن حديد و10000 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 3780 طن ناتج حرق أفران علاوة على 4000 طن ذرة.

وأوضح أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 7600 طن يوريا و983 طن نترات أمونيوم و50 طن فوسفات.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 3550 طن مولاس بالإضافة إلى 2552 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 251 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (برسيم وبردقوش وريحان وحبة البركة وفول وبنجر وورق عنب وبطاطا وفلفل)، وفواكه (عنب وفراولة).

وأشار المركز إلى أن المنتجات الزراعية سالفة الذكر يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وإيطاليا وإندونيسيا والمانيا والهند وهولندا وامريكا وانجلترا وسلوفينيا ومالطا وسنغافورة.

وقال المركز إن عدد الحاويات الواردة بلغ 67 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 999 حاوية مكافئة.

وأضاف أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص وصل إلى 45390 طنا.

ولفت المركز إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 4464 شاحنة.

يشار إلى أن ميناء دمياط تعامل أمس مع 18 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن الميناء يوجد به عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميناء دمياط يُعد من أقدم المواني في مصر حيث يرجع إلى عهد الفراعنة.