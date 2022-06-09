ميناء دمياط يستقبل 4000 رأس ماشية حية ويُصدر 13650 طن كلينكر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 6 سفن، لافتا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي في بيان أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبلت الميناء 12000 طن خردة و11320 طن حديد و8211 طن قمح.

كما استقبلت الميناء أيضا 873 طن خشب زان و11650 طن ذرة و300 طن بضائع متنوعة ويضاف إلى ما سبق 4000 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1100 طن.

وقال المركز إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 13650 طن كلينكر علاوة على 3300 طن بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 218 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1137 حاوية مكافئة.

وذكر المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح وصل إلى 48202 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 295649 طنا.

وأوضح المركز أن غادر ميناء دمياط قطار بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 5772 شاحنة.

وعلى صعيد متصل، أجرت هيئة ميناء دمياط تدريب عملي متعدد على التعامل مع عدد من المواقف والأحداث الطارئة، حيث اشتمل التدريب على افتراض حدوث حريق على أحد الأرصفة وحريق آخر على ظهر أحد السفن بالمخطاف الداخلى للميناء وسرعة إخلاء المصابين من على متنها، وكذا التعامل مع حدوث تلوث بحرى بحوض الميناء وإنقاذ غريق.

وشارك فى التدريب العملى القاطرات (ابو جندية، وبدوى) ولنش الإرشاد (دمياط الجديدة) ولنش التطهير (تطهير 4) بالتنسيق بين إدارات الهيئة المختصة وتحت إشراف اللواء بحرى طارق عدلى نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، وغيرهم من الأرصفة.