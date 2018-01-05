ميناء دمياط يستقبل 4 سفن رغم سوء الأحوال الجوية

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة، فيما غادر الميناء 4 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط اليوم الجمعة، بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 23، بالإضافة إلى12 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أن غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2457 طن قمح، في حين غادره 124 سيارة نقل بحمولة 5505 طن قمح .

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 66520 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 41870 طنا.

جدير بالذكر أن حركة الصادر من الميناء شملت 8945 طن يوريا و 5873 طن فوسفات و 1300 طن رمل .



