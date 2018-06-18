ميناء دمياط يستقبل 4 سفن بضائع ويصدر ألف طن ملح

محمود محسن: استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و سفينتا بضائع عامة. وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراء

محمود محسن:

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية سفينتى حاويات وسفينتى بضائع عامة، فيما غادر 3 سفن حاويات و سفينتا بضائع عامة.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 21 سفينة، إضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وأوضح أنه غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2642 طن قمح، في حين غادر 108 سيارة نقل محملة بـ 5872 طن قمح.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من الميناء شملت 3000 طن يوريا و 4600 طن رمل و5555 طن سوبر فوسفات و2300 طن علف بنجر و1000 طن ملح.

جدير بالذكر أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 62655 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 24554 طنا.