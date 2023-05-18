ميناء دمياط يستقبل 39937 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (PETRA -1)، القادمة من روسيا، وعلى متنها 39937 طن قمح، لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة عَلَم بنما، ويبلغ طولها 183م، وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح وتأكيدًا لجاهزية مرافق

لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 12 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 31 سفينة، من بينها السفينة (PETRA -1) سالفة الذكر- حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 2139 طن خشب زان، و8435 طن خردة، و14900 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 5864 طن حديد، علاوة على 6589 طن قمح.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل 7400 طن أسمنت معبأ، و185 طن كسب فول صويا، و5800 طن كلينكر.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 4775 طن يوريا، و1379 طن بصل، و3900 طن مولاس، و23700 طن ملح، يضاف إلى ما سبق 10481 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1525 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 1035 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3554 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 164363 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 103736 طنًّا.

وذكر أن غادر هيئة الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 4004 أطنان قمح متجهة إلى صوامع كوم أبو راضي وطنطا وشبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5789 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، 13 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 32 سفينة حاويات وبضائع عامة.