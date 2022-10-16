ميناء دمياط يستقبل 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (OXANA V) القادمة من روسيا وعلى متنها 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما ويبلغ طولها 179م وعرضها 30 م.

يأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

كما استقبل الميناء أيضا ناقلة الغاز المسال (LNG ENDEAVOUR) التي ترفع علم فرنسا، ويبلغ طولها 293 مترا، لتحميل 60000 طن غاز مسال.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه، إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 12 سفينة، فيما غادر 10 سفن، لافتا إلى أنه وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 19 سفينة – من بينها السفينة (OXANA V) وناقلة الغاز المسال (LNG ENDEAVOUR) – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5500 طن قمح و1768 طن رخام و6021 طن ذرة و6250 طن خردة.

كما استقبل الميناء أيضا 1956 طن أخشاب و3500 طن فول و300 طن زيت طعام و3000 طن كلوريد إيثلين و2054 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 564 طنا.

وذكر أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع مثل، 1843 طن أسمنت و65 طن رخام و85 طن رمل زجاجى و260 طن علف بنجر و4245 طن بضاعة متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 624 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 498 حاوية مكافئة، فى حين سجل عدد الحاويات الترانزيت 2101 حاوية مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء بلغ 98046 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125319 طنا.

وأضاف أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة بلغت 2650 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى قطارين آخرين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدما قادمين من السادس من أكتوبر، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 3758 شاحنة.