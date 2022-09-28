ميناء دمياط يستقبل 38850 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية

استقبل ميناء دمياط السفينة (PETRA STAR) القادمة من روسيا، وعلى متنها حمولة قمح تقدر بـ38850 طنًّا لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بنما، ويبلغ طولها 190 م، وعرضها 30 م، حيث يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح، وتأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح.

في سياق متصل أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 11 سفينة، فيما غادر 9 سفن،

لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة، من بينهم السفينة (PETRA STAR)، وحاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3858 طن سكر، و21750 طن ذرة، و3083 طن خشب زان.

كما استقبل الميناء أيضًا 300 طن فول، و3330 طن أبلاكاش، و800 طن زيت طعام.

وأضاف أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت العديد من السلع؛ مثل 4400 طن يوريا، و1453 طن كلوريد كالسيوم، و16217 طن ملح.

كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2600 طن رمل، و280 طن زيت، و3830 بضائع متنوعة.

وأشار إلى أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 784 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 174 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2103 حاويات مكافئة.

وقال المركز إن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 90930 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 152951 طنًّا.

وذكر أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2252 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا وطنطا، علاوة على مغادرة قطار آخر بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدمًا قادمًا من الإسكندرية.

يشار إلى أن بينما حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4172 شاحنة.

يُذكر أن هيئة ميناء دمياط استقبلت، أمس، ناقلة الغاز المسال (GOLAR CELSIUS) التي ترفع علَم جُزر مارشال، ويبلغ طولها 284 مترًا؛ لتحميل 61 ألف طن غاز مُسال.