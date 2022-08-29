ميناء دمياط يستقبل 38559 طن ذرة ويصدر 14100 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه إن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 سفن، فيما غادر 7 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 38559 طن ذرة، و10983 طن قمح، و437 طن صويا.

كما استقبل الميناء أيضًا 762 طن خشب زان، و545 طن حديد، يضاف إلى ما سبق 10 آلاف طن خردة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 14100 طن يوريا، علاوة على 2895 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 475 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 362 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3971 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 102966 طنًّا، في حين بلغ رصيده بمخازن القطاع الخاص 157926 طنًّا.

وذكر المركز الإعلامي أنه غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2670 طن قمح متجهيْن إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3495 شاحنة.

يُذكر أن ميناء دمياط استقبل، أمس، السفينة (WADI SAFAGA) القادمة من رومانيا، وعلى متنها 63 ألف طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم مصر، ويبلغ طولها 225 م، وعرضها 33 م،

حيث يأتي ذلك تأكيدًا لجاهزية مرافق الميناء لاستقبال ناقلات القمح، في إطار جهود الدولة من اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية التي تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد بالميناء الكثير من الأرصفة التي تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.