ميناء دمياط يستقبل 3810 طن ذرة ويُصدر 5544 طن يوريا

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 11 سفينة، مشيرا وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي فى بيان أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 3810 طن ذرة و4500 طن صويا و3390 طن ابلاكاش.

كما استقبل الميناء 1457 طن خشب زان و5811 طن خردة و1817 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 150 طن رخام.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 5544 طن يوريا و1920 طن رمل و1832 طن بضاعة متنوعة.

وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1002 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 10 حاويات مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1921 حاوية مكافئة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 166110 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 133580 طنا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3678 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً عدد 3451 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 8 سفن، بينما غادر 12 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.