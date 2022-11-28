ميناء دمياط يستقبل 3764 طن حديد.. ويُصدر 32948 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 9 سفن، فيما غادر 5 أخرى، لافتًا إلى أن اجمالي عدد الموجودة بالميناء وصل إلى 34 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 5829 طن قمح و3764 طن حديد و1500 طن رخام.

كما استقبل الميناء أيضا 13053 طن خردة علاوة على 9596 طن ذرة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على العديد من السلع مثل 940 طن رمل و32948 طن يوريا ويضاف إلى ما سبق 16950 طن بضائع متنوعة.

وذكر المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 579 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 171 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2690 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 171271 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 134890 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر ميناء دمياط قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2720 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا بلغت 4815 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 13 سفينة، بينما غادر 8 سفن، حيث وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 27 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم ناقلة الغاز المسال (HOEGH GIANT) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 46 مترا، وذلك لتقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 65 ألف طن من الغاز المسال.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.