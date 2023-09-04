ميناء دمياط يستقبل 3713 طن ذرة ويُصدر 3300 طن مولاس

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 5 سفن، فيما غادر 11 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 22 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 4088 طن نواتج تقطير و6 طن ابلاكاش و3572 طن حديد.

كما استقبل الميناء أيضا 3713 طن ذرة علاوة على 7630 طن قمح.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 2500 طن يوريا و3300 طن مولاس و4375 طن بضائع متنوعة.

وقال المركز الإعلامي أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 699 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 365 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4006 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 48401 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 218253 طنًا.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 4344 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 10 سفن، بينما غادر 14 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (PMS SEAGULL) القادمة من استراليا وعلى متنها حمولة تقدر بـ55000 طن من القمح لصالح القطاع الخاص، ويبلغ طول السفينة 200 م وعرضها 32 م، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.