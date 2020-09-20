ميناء دمياط يستقبل 3708 رؤوس ماشية ويُصدر 8500 طن سوبر فوسفات

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية سفينة حاويات، و8 سفن بضائع عامة، من بينهم شحنة ماشية حية حيث بلغ عددهم 3708 رؤوس، فيما غادرت سفينة حاويات و5 سفن بضائع عامة من بينهم شحنة سوبر فوسفات تزن 8500 طن. وأصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه إن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء بلغ 14 سفينة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 12796 طن قمح و7000 طن ذرة و3708 رؤوس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 950 طنًا.

وأوضح المركز أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على 3865 طن رمل علاوة على 8500 طن سوبر فوسفات.

وقال إن اجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 427 حاوية مكافئة تشمل فواكه (فراولة)، وخضروات (بقدونس وفاصوليا وفول أخضر وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (بصل وأرز)، حيث يتم تصديرها إلى الامارات والمغرب وفرنسا واسبانيا والمانيا وسلوفينيا.

وأضاف أن عدد الحاويات الواردة بلغ 179 حاوية مكافئة، حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1495 حاوية مكافئة.

يشار إلى أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء بلغ 83483 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 17392 طنا.

ولفت المركز الاعلامي إلى أن حركة تداول الشاحنات بلغت 3441 شاحنة منها 701 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32742 من البضائع العامة.

الجدير بالذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.