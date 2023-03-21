ميناء دمياط يستقبل 3700 طن فول..ويصدر يوريا ورمال

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 8 سفن، فيما غادر 10 سفن، مشيرا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 27 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع، حيث استقبل الميناء 987 طن ذرة و3700 طن فول و9133 طن صويا.

ولفت المركز الإعلامي إلى إن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 8100 طن يوريا صب، و3998 طن رمل و25466 طن بضائع متنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي أن الحركة الواردة من الحاويات بلغت 18 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 713 حاوية مكافئة.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 100484 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 118591 طنًا.

وقال المركز الإعلامي إن قطارا غادر هيئة ميناء دمياط بعد أن قام بتفريغ عدد 25 حاوية 40 قدم، قادما من الاسكندرية، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5058 شاحنة.

يشار إلى إن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 3 سفن، بينما غادر 3 سفن، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 28 سفينة حاويات وبضائع عامة، وذلك برغم التغيرات المناخية التى تعرضت لها محافظة دمياط، حيث أن الميناء لم يغلق البوغاز واستمر في استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية، كما أن معدلات العمل لم تتأثر بالتقلبات الجوية.

يذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.