ميناء دمياط يستقبل 36117 طن قمح قادمة من روسيا وأوكرانيا

استقبل ميناء دمياط السفينة (OCENA STAR) القادمة من أوكرانيا وعلى متنها 4317 طن قمح وترفع السفينة علم الكاميرون، بالإضافة إلى السفينة (QUEEN LILA) القادمة من روسيا وعلى متنها 31800 طن قمح لصالح القطاع الخاص وترفع السفينة علم بليز، حيث يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

وفي نفس السياق، أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، فيما غادر 13 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة وصل إلى 41 سفينة – من بينهم السفينتان (OCENA STAR، وQUEEN LILA) سالفتي الذكر – حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 1439 طن خشب زان و4500 طن ذرة و50 طن تفاح و14772 طن فول و1800 طن فول صويا.

كما استقبل الميناء أيضا 10899 طن حديد و9366 طن سكر و1200 طن قمح و6019 طن بضائع متنوعة و4029 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي وزن بلغ 1411 طن.

وأشار المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 17580 طن يوريا و5008 طن اسمنت معبأ و5100 طن علف و800 طن ملح معبأ و150 طن رمل و8450 طن بضائع متنوعة.

وقال أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 656 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 544 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5232 حاوية مكافئة.

وأضاف المركز أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 42905 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 376137 طنًا.

وذكر أن غادر الميناء 3 قطارات بحمولة إجمالية بلغت 3740 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي والفيوم وامبابة، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن قام بتفريغ 50 حاوية 20 قدم قادم من الاسكندرية.

ولفت المركز الإعلامي إلى أن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت 4833 شاحنة.