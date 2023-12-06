ميناء دمياط يستقبل 3592 رأس ماشية و10898 طن قمح ويصدر 8757 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 13، والموجودة بالميناء 37 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضح أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، إذ استقبل الميناء 4548 طن خردة و2350 طن زيت طعام و2140 طن فول صويا و10898 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 1728 طن حديد و950 طن فلوسبار و226 طن خشب زان و217 طن جرارات و7937 طن ذرة و6049 طن بضائع متنوعة و3592 رأس ماشية حية (عجول تسمين) بإجمالي أوزان بلغ 1080 طن.

ولفت المركز إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت على الكثير من السلع مثل 5442 طن رمل و50 طن أسمنت معبأ و1580 طن حديد.

كما قام الميناء أيضا بتصدير 8757 طن يوريا و5214 طن بضائع متنوعة.

وقال إن حركة الصادر من الحاويات بلغت 1095 حاوية مكافئة، بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 89 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2103 حاويات مكافئة.

وأضاف أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 125674 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 351951 طنًا.

وذكر أنه قد غادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية بلغت 2667 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، بالإضافة إلى مغادرة قطار آخر بعد أن تم تفريغ 25 حاوية 40 قدما قادمة من الإسكندرية.

كما غادر الميناء عدد 2 وحدة نهرية (بارج) متجهتان إلى إمبابة وتحملان شحنة قمح تزن 395 طن قمح تقريبا، وكانتا قادمتان من محافظة المنيا إذ تم تفريغ شحنة أسمنت معبأ تزن 396 طنا تقريبا.

وأشار إلى أن حركة دخول وخروج الشاحنات في هيئة ميناء دمياط بلغت 4753 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 18 وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة بضائع عامة.