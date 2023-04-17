ميناء دمياط يستقبل 3550 طن أرز ويُصدر 8258 طن يوريا

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 14 سفينة، فيما غادر 14 سفينة، لافتا إلى أن اجمالي عدد السفن الموجودة

وصل إلى 35 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأضاف المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المختلفة، حيث استقبل الميناء 3550 طن أرز و20899 طن ذرة و15000 طن قمح.

كما استقبل الميناء أيضا 3350 طن خردة و150 طن مولاس و1288 طن خشب زان و4117 طن زيت طعام و3951 طن حديد ويضاف إلى ما سبق 5499 طن بضائع متنوعة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 8258 طن يوريا و1628 طن نشارة صب و3347 طن رمل.

وذكر المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 160437 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 125361 طنًا.

وقال المركز الإعلامي أن غادر هيئة ميناء دمياط قطار بحمولة إجمالية بلغت 1313 طن قمح متجه إلى امبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3197 شاحنة.

يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 15 سفينة، بينما غادر 13 سفينة، حيث بلغ اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة حاويات وبضائع عامة، ومن بينهم السفينة (SEA STAR 74) القادمة من روسيا وعلى متنها 42000 طن قمح لصالح هيئة السلع التموينية، وترفع السفينة علم بالاو ويبلغ طولها 190 م وعرضها 31 م، حيث يأتي ذلك في اطار جهود الدولة لضمان توافر السلع الإستراتيجية وتلبية إحتياجاتها من القمح وتأكيداً على جاهزية مرافق الميناء لإستقبال ناقلات القمح.

يذكر أن يوجد بالميناء عدة أرصفة تستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب جاف، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرهم من الأرصفة.